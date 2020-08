El lindo mensaje de Chyno Miranda a Nacho Mendoza por su pequeña Mya Michelle

Y es que Chyno, cuyo nombre real es el de Jesús Miranda, sabe perfectamente por lo que Nacho está pasando, pues él también es papá. Junto con su esposa Natasha Araos, Chyno tiene al precioso Lucca, de un año y tres meses, quien les ha cambiado la vida por completo.

©@chynomiranda Chyno Miranda con su hijo, Lucca, de un año

Desafortunadamente, Chyno no ha tenido la oportunidad de conocer a Mya Michelle, la hijita de Nacho, ni Nacho de convivir con Lucca. En marzo pasado, en una entrevista con HOLA! USA, ambos hablaron del lanzamiento de su nuevo sencillo Raro, con el cual retomaron el proyecto de Chyno y Nacho, luego de haber probado con sus carreras como solistas. En esa charla, Jesús Miranda contó que, tras el reencuentro musical, se vino la cuarentena y no habían podido convivir fuera del plano profesional.

“Apenas cuando nos juntamos y grabamos la canción explotó todo esto de la cuarentena y no hemos tenido la posibilidad de sentarnos Miguel y yo y hablar sobre la vida, la familia”, reveló Chyno.

En tanto, Nacho compartió que no ha podido conocer aún al pequeño Lucca y que es algo que le gustaría hacer, pues en el tiempo que estuvieron como dúo, Chyno vio cómo Nacho desarrolló su faceta de padre con sus cuatro hijos: Diego, Miguel, Santiago y Matías . “No he tenido tiempo de conocer al hijo de Chyno, creo que es uno de los grandes deseos que estoy siguiendo ahora, de poder compartir con él y sentir esa magia que el niño desborda y poderlo acompañar de alguna manera, así como él también me acompañó en mi rol de padre”.