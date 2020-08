Fallece el padre de Cristian Castro, el actor y comediante Manuel ‘El loco’ Valdés

Manuel ‘El loco’ Valdés, comediante y padre de Cristian Castro , ha fallecido durante la madrugada de este viernes a los 89 años, a causa de un cáncer que lo aquejaba desde hace un tiempo. Uno de los primeros programas en confirmar su deceso fue el show de entretenimiento mexicano Venga la Alegría por medio de un mensaje en sus redes sociales. “Lamentablemente falleció a las 3:40 AM de este viernes del gran actor Manuel “El Loco” Valdés. ¡Descanse en Paz! “, se lee en la publicación.

©GettyImages El padre de Cristian Castro fallece a los 89 años

En abril de 2017 se dio a conocer que el actor había sido diagnosticado con cáncer de piel. Luego de realizarse los exámenes médicos correspondientes, se supo que se trataba de un tumor maligno. ‘Tengo un tumor en la frente, tengo un tumor maligno en la frente pero yo soy muy valiente”, expresó en el pasado sobre su salud.

De acuerdo a su hijo Manuel G. Valdés, quien hace unos días ofreció una entrevista a Uno TV, “ El Loco” Valdés había tenido una recaída y no se encontraba muy bien debido a su enfermedad, la cual desafortunadamente devino en una metástasis en sus pulmones.

©GettyImages El loco Valdés venía luchando con una enfermedad desde 2017

A pesar de las circunstancias, aseguró que su padre estaba consciente y estable, e incluso no había perdido su gran sentido del humor.

“Hoy desafortunadamente su salud no es muy buena. No está bien, ha perdido movilidad, sin embargo, está perfectamente consciente, bromea. Es increíble que siga bromeando, está en casa, no en el hospital”, declaró sobre la salud de su progenitor.