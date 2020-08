Michelle Galván se sincera sobre su primer mes como mamá: ‘Tu bebé no viene con instrucciones, un día a la vez’

©@michellegalvantv Michelle Galván publicó esta otra foto, en la que se dejó ver como cualquier otra mamá en su día a día

“Pocas veces nos percatamos que no tenemos un bebé en nuestros brazos, sino más bien ¡una ‘parte’ de nosotras mismas! que nos encara con nuestros miedos, nuestros más profundos deseos, objetivos y por supuesto nos demanda en cuerpo, mente y alma”.

La periodista de Univision explicó la otra imagen, y reveló algunas de las cosas que más le angustian, como que Megan duerma bien o que no tenga tantos cólicos. “La segunda foto tomada por mi suegra, muestra exactamente esto, mi realidad día y noche, velando su sueño (me acerco a ella mientras duerme para ver si sigue respirando 🙊), preocupada por reconocer sus diferentes llantos, algunos me sacan lágrimas de impotencia por no saber que tiene o quiere, a veces sintiéndome culpable por haber comido algo que probablemente le cause cólico o gas mientras la alimento🤱, entre muchos retos más, pero al final del día sentir su mirada, ver una diminuta sonrisa y su enorme luz cada mañana, es mi recompensa.