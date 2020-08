Francisca Lachapel comparte que debe bajar 10 libras para llegar a su peso ideal

Su amigo Alejandro Chaban respondió a su mensaje con un video en sus redes, compartiéndole que, en solo unos días que lleva haciendo un detox, ha perdido ¡cuatro libras! Así que Francisca tiene en su mejor amigo todo un ejemplo a seguir.

Hace dos meses, sus fans notaron que lucía una pancita abultada y despejó las dudas que habían sobre un posible embarazo, como algunos pensaban. Lachapel confesó que se había excedido en comidas con alto contenido calórico y reveló que en breve, retomaría la vida sana. “Se me ha pasado la mano comiendo en esta cuarentena. Esta pancita no es de ningún bebé, esta es una pancita de comida, de pan, de pasta, de mangú, así que no se preocupen”.