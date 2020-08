Ximena Duque motiva a sus seguidores con su historia de éxito profesional

No es suerte, es trabajo

Orgullosa de ver lo que ha creado a su alrededor, Ximena se dirigió a quienes creen que sólo se encontraba en el lugar correcto y en el momento adecuado. “No estoy donde estoy porque he tenido suerte. Estoy aquí porque me lo propuse y tengo ética de trabajo. No me permito dar menos de lo que di ayer, todos los días son una nueva oportunidad para brillar y cumplir mis metas”, aseguró.

©@ximenaduque La actriz se encuentra en la dulce espera de su tercer bebé, el segundo con su esposo Jay Adkins

En el ámbito personal, Ximena emplea sus propios consejos, por lo que día a día se le ve contenta en casa y con su familia. Hace unas semanas anunció feliz que está embarazada por tercera ocasión, y la cigüeña le llevará a otra niña a su vida. La pequeñita, que se espera que nazca en febrero próximo, llevará el nombre Skye, que significa cielo, una bebé muy esperada por la familia que llegará a poner la cereza en el pastel de la vida de Ximena.