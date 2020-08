El emotivo reencuentro de Alejandro Sanz con sus hijos tras meses sin poder verse

La crisis sanitaria ha obligado que numerosas familias se vean en la obligación de permanecer distanciados por un tiempo prolongado con la finalidad de cuidar nuestros seres queridos de un posible contagio del COVID-19. Entre las personalidades del medio artístico, el caso de Alejandro Sanz ha sido uno muy particular, ya que el cantante no pudo ver a sus hijos por varios meses y cómo es lógico, ya no soportaba más estar separado de sus pequeños Dylan y Alma. Con los sentimientos a flor de piel y algunas lágrimas de emoción, finalmente el compositor español pudo reencontrarse con los suyos y compartió el momento por medio de un video publicado en sus redes.

©Custom

En el clip se aprecia al intérprete de Corazón partío escondido detrás de unos globos mientras que sus hijos los van pinchando hasta que se encuentran cara a cara con su progenitor. Invadido por la emoción, Sanz no pudo contener su entusiasmo y sale antes de tiempo para fundirse en un abrazo con sus retoños.

“Me encantaría definiros esta semana. He sentido la felicidad en estado puro. Ellos son la razón y el combustible de mi vida. Por fin con mis niños, solo nos faltabas tú @manuela.snzm. Os amo ❤️”, escribió el artista al pie de su publicación.