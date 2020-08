Dulce María se decepcionó de algunas amigas, pero cuenta con Anahí y Sherlyn durante su dulce espera

Dulce María está feliz porque se encuentra en la dulce espera de su primer bebé, junto a su esposo, Paco Álvarez. Y para la mayoría de las mujeres, son momentos como este los que anhelan compartir con sus amigas más cercanas para vivir juntas una nueva etapa. Sin embargo, la ex RBD confesó que recién se sintió decepcionada de algunas personas a las que consideraba sus amigas, y ya no cuenta con ellas para nada que tenga que ver con su embarazo o todo lo que rodea esta dicha. A raíz de esta triste experiencia, supo quién está a su lado y entre ellas se encuentran sus amiga y colegas de telenovelas, Anahí y Sherlyn.

©@dulcemaria Dulce María se encuentra en la dulce espera de su primer bebé, junto a su esposo Paco Álvarez

Siempre en contacto con sus fans, a través de las redes sociales, la actriz y cantante abrió su corazón para decir que algo raro le había pasado durante la cuarentena. “Tengo poquitas amigas, por ejemplo, Zori (Zoraida Gómez), que está a punto de parir y Sher, que acaba de ser mamá, que de alguna forma han estado ahí, hemos estado en comunicación, cada una en su proceso, pero juntas”, confesó.

Desde lo más profundo de su corazón, agregó: “Pero me ha pasado que amigas, que yo consideraba cercanas, me han decepcionado, mucha gente me ha decepcionado, la verdad me ha dolido mucho”. Aunque se sintió mal por las acciones de aquellas personas, sabe que también cuenta con el apoyo de Anahí, una mamá con más experiencia, pues tiene dos hijos: Manu, de tres años; y Emiliano de casi siete meses de edad.

©LagenciaMexico Dulce María y Anahí fortalecieron su amistad cuando participaron en la telenovela ‘Rebelde’, y fueron parte del grupo musical RBD

“Ani también ha estado ahí. Ha sido súper linda desde que se enteró de mi embarazo. Cada cosa y cada detalle se agradece muchísimo, sobre todo, que te deseen cosas buenas y que te digan cosas positivas para tranquilizarte”, dijo un poco más contenta.