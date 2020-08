Lorenzo Méndez revela a qué se debió su crisis con Chiquis Rivera

Luego de pasar por unos meses caóticos en su vida personal, al fin Lorenzo Méndez, esposo de Chiquis Rivera , rompió el silencio y habló de las razones por las que se separaron. En varias ocasiones, la hija mayor de Jenni Rivera se había referido a su situación con marido, revelando que estaban pasando por una crisis matrimonial , sin embargo, el vocalista de La Original Banda El Limón, no había hablado al respecto, hasta este momento. Además de compartir los motivos que los llevaron a tomar esa decisión, Lorenzo también declaró que jamás contemplaron la opción de divorciarse pues estaban seguros de que su amor era a prueba de todo, y así fue.

©@lorenzomendez7 Lorenzo Méndez compartió que ni él ni Chiquis consideraron poner fin a su matrimonio

En una entrevista ante las cámaras de Venga la alegría (TV Azteca), el intérprete de Lo tienes que saber habló sobre su relación con Chiquis y del tiempo que estuvieron separados. “Problemas entre pareja, hay altas y bajas, crisis matrimoniales... todo siempre fue con madurez”.

©@chiquis La pareja arregló sus diferencias y se reconciliaron

Incluso, señaló que su separación no se debió por infidelidades o traiciones entre ellos y que él fue quien le pidió a Chiquis, cuyo nombre real es el de Janney Marín, que se dieran un tiempo, pues tenía algunos conflictos emocionales que no le permitían estar en paz con ella. “Le dije ‘déjame arreglar ciertas cosas conmigo mismo porque si no me arreglo yo mismo no puedo darte el amor que te mereces‘”.

¿Llegaron a pensar en poner fin a su matrimonio? “Nunca se habló de divorcio, (se habló de) espacio, tiempo, separación. Fueron seis semanitas, pero siempre estuvimos en comunicación, somos mejores amigos. Chiquis entendió dónde estaba mentalmente con mi vida y mi situación”.