Los 5 ejercicios que recomienda Rashel Díaz para tonificar el abdomen

Desarrollar el famoso six pack o la ‘tableta de chocolate’ en tu zona abdominal es un objetivo que no solo encierra vanidad o razones estéticas, fortalecer esta zona no sólo implica un beneficio estético, definitivamente tu salud mejorará al tener tonificada esta área. Y si bien es una tarea difícil que exige buena alimentación y ejercicios, buscamos los consejos de Rashel Díaz , quien a través de su blog y cuentas en redes sociales comparte la forma de lograr unos fantásticos Abs .

La presentadora de origen cubano reconoce que no veremos los resultados con un solo día de ejercicio. Y es por ello que recalca que el trabajo y la disciplina son importantes para lograr la meta. Así que aquí te contamos los ejercicios que debes realizar.

©@rasheldiaz Rashel Díaz comparte con sus seguidores la rutina de ejercicio para un abdomen digno de admiración

Bicicleta

Además de Rashel, diversos estudios confirman que se trata del workout más completo para esta zona.

Debes acostarte en el piso y colocar las manos detrás de la cabeza. Las piernas flexionadas y simular que estás pedaleando una bicicleta. Tu rodilla izquierda toca el codo derecho, y luego la derecha toca el izquierdo de manera alternada. Los omoplatos no deben tocar el piso.

Encogimientos con pelota

Realmente este es el famoso crunch sobre un balón suizo. En este trabajo además del movimiento abdominal. La tensión y el esfuerzo por mantener el balance añaden dificultad al trabajo y sus maravillosos efectos.

Los pies deben estar bien apoyados en el piso. El muslo y el torso en estar paralelos al suelo para no ejercer tensión adicional a la columna lumbar. Colocas las manos por detrás de la cabeza, sin ejercer fuerza sobre el cuello. Entonces levanta el tronco y contrae el abdomen. Movimientos cortos y concentrados. Enfócate en sentir el trabajo muscular.

©Istock Los abdominales sobre la pelota suiza exigen control y balance y la posición correcta

Crunch con piernas verticales

Acostada boca arriba coloca los brazos paralelos al torso. Eleva los pies del suelo hasta formar un ángulo de 90 grados. Levanta la parte superior del cuerpo (hombros y omóplatos y brazos como si intentarás tocar los pies con las manos), cuenta 30 segundos baja y repite. .

Abdominales invertidas

Seguimos en el piso, pero esta vez colocas las manos a un costado del cuerpo, o detrás de la cabeza, cruza los tobillos y estira las piernas. Durante el movimiento el abdomen debe estar contraído. Levanta levemente las caderas y ahora regresa lenta y controladamente a la posición inicial.