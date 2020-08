Novia de Nacho sorprende al cantante con una increíble fiesta sorpresa

Nacho Mendoza y Melany Mille se encuentran viviendo a tope su nueva etapa como familia tras la llegada de la pequeña Mya Michelle, tal y como nos contaron en exclusiva al posar por primera vez para nuestra primera edición digital de HOLA! USA. Recientemente, el cantante venezolano estuvo de cumpleaños y la madre de su hija decidió sorprenderlo con una fiesta sorpresa llevada a cabo en Isla de Margarita, lugar en el que han elegido pasar la cuarentena. La periodista organizó un increíble y colorido festejo en el cual no descuidó ni un solo detalle, al punto que hasta se animó a presumir el grato momento por medio de un video que capturó la reacción de su amado.

©Custom

“Fue muy divertido y a la vez arriesgado organizar la sorpresa para Miguel porque sus hermanas ya me habían advertido que no le gustaba celebrar su cumpleaños, hasta él mismo me lo recordó unos días antes, sin embargo, no les hice caso y seguí adelante con el plan pues creo que hoy más que nunca, en este tiempo tan raro que vive el mundo, debemos celebrar la vida”, escribió al pie de las imágenes.

Asimismo, Melany recalcó que la reunión contó con un pequeño y selecto grupo de personas que se convirtieron en cómplices de la inesperada celebración que dejó a Nacho muy contento debido a que no esperaba encontrar esa efusiva muestra de cariño.