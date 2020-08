Karina Banda y el romántico mensaje de agradecimiento a Carlos Ponce: ‘No sé que sería de mi vida sin ti’

View this post on Instagram

GRACIAS GRACIAS GRACIAS • Dicen que la gratitud tiene que ver con la educación, pero también con el estado del alma y es tan cierto... . Hoy les digo Gracias porque mis padres me enseñaron a ser una mujer agradecida pero también lo hago porque me explota el corazón de tanta felicidad que siento GRACIAS a ustedes. . No puedo imaginar no dejarles saber lo Feliz que me hicieron con todos sus mensajes, llamadas, detalles y con sus muestras de cariño. . Gracias por hacerme sentir tan especial ❤️ . A mi familia, Gracias por ese hermoso arreglo de orquídeas que llegó a mi puerta y me sorprendió tanto cuando leí en la tarjeta que era de parte de ustedes, me puse muy feliz y sentimental 😂😭❤️ . A @touchoforchids por llegar con otro hermoso arreglo de orquídeas blancas en sus manos y este con una tarjeta tan linda de parte de ustedes que igual siempre me consienten y me tienen llena de estas flores tan hermosas... . A @elgordoylaflaca por ese Pastel tan delicioso y hermoso que me trajeron, ustedes también siempre con detalles que me llenan de alegría 🙏🏻❤️ . Y por último a mi @poncecarlos1 que de verdad no se que sería mi vida sin ti, desde las 11:59 ya estabas listo con una botella para brindar por mi vida y comenzar un cumpleaños lleno de detalles y momentos especiales. Te amo! . ( Gracias @essencemiami por mi blusa tan linda y por los regalitos tan lindos que pronto voy a estrenar ) 🙌🏻🥳🌸