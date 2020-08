Michelle Galván y su esposo presumen su primer paseo familiar con Baby Megan, a un mes de nacida

Michelle Galván y su esposo, Fernando Guajardo, tuvieron un fin de semana súper especial, ya que el pasado sábado 22 de agosto, su pequeña Megan cumplió un mes de vida . Para festejar este gran acontecimiento, los Guajardo Galván disfrutaron de un paseo familia, el cual también fue la primera salida de su hijita. A través de sus redes sociales, los orgullosos papás dieron un vistazo a sus seguidores sobre este primer paseo y los dejaron fascinados, pues Baby Megan es todo un encanto.

©Digital cover Michelle Galván y su esposo posaron con Megan para la portada digital de HOLA! USA

Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, la familia tomó todas las precauciones necesarias, como evitar aglomeraciones de gente, tomar sana distancia, además de que, tanto Michelle como Fernando utilizaron cubrebocas. En su perfil, Michelle compartió un encantador video en el que captó a su esposo mientras sostenía a su hijita, quien descansaba plácidamente sobre su hombro. Lo más tierno fue que Fernando lució de lo más orgulloso una gorra que decía ‘Girl dad’ (papá de una niña), algo que seguramente ansiaba estrenar desde hace tiempo. “Mi vista en domingo 😍 #reels #sundayfunday #sundayvibes✨@ferguajas te amo #babymegan”, escribió la periodista de Primer Impacto (Univision) junto al clip.

“Su primer paseo en la nueva realidad”, puso Michelle en el video, en el cual dejó ver que decidieron ir a caminar por una zona despejada y libre de gente, para así evitar un contagio de COVID-19.

Pero este no fue el único clip que Galván compartió; la periodista publicó uno más en el que se apreciaban claramente los bellos ojos de su hija, quien con solo un mes de nacida ya mostraba su fuerte temperamento, haciendo las caritas más divertidas. Según la comunicadora, le ha tomado tantas fotos y videos a la niña, que pareciera que está cansada de los lentes de la cámara. “Con estas caras que me hace #BabyMegan siento que me dice 🙄“NO MÁS FOTOS MAMÁ PLEASE!” 😂¡Mi celular ya no tiene memoria de tantas fotos y videos que le he tomado! ¿Es normal? 🤔”.