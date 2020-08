Natalia Denegri a punto de concretar uno de sus más grandes proyectos con actores de Hollywood

Después de meses de arduo trabajo y preparación, Natalia Denegri comenzó con las grabaciones de la octava temporada de Corazones Guerreros, su galardonado ciclo de MegaTV. En esta nueva entrega, la productora y actriz presentará nuevo contenido motivacional para los niños de las comunidades hispanas de todo Estados Unidos y Latinoamérica, con historias de superación personal y sobre todo que sirven de inspiración en estos momentos difíciles que la pandemia afecta a los más vulnerables.

©Custom La periodista y conductora argentina, ganadora de varios premios Emmy, está comprometida con la labor social

El ciclo contará con varias entrevistas a niños que sufrieron algún tipo de accidente y que hoy en día padecen alguna discapacidad pero que, pese a las dificultades, lograron salir adelante convirtiéndose en ejemplo a seguir para sus compañeros y sus comunidades.

En una entrevista exclusiva para HOLA! USA , Natalia nos contó a detalles cuáles son los temas que más la motivan a realizar esta especie de cruzada a nivel mundial que va en beneficio de muchos pequeños que se han visto golpeados por algún el destino y su ambicioso proyecto de realizar una película con actores de Hollywood.

HOLA! USA: Natalia, cuéntanos sobre tus nuevos proyectos...

Natalia Denegri: Estuve grabando la octava temporada de Corazones Guerreros, mi programa solidario e infantil para Mega TV. Hicimos las grabaciones vía Zoom para no exponer a los niños. Nos contaron cómo están pasando la pandemia, la cuarentena y muchas misiones solidarias para Colombia, Venezuela. Terminamos justo antes que empiece la pandemia de construir la primera escuela para una comunidad en la Guajira. Enviamos agua, comida, juguetes y hemos hecho varios centros de recreación.

HOLA! USA: ¿De dónde sacas tanta energía y ganas de querer ayudar, qué te inspira?

Natalia Denegri: Todo este momento nos llevó a la reflexión absoluta para sacar los mejor de uno. Hemos colaborado también con mi país que no me olvido nunca, mi Argentina que me vio nacer. Llevamos comida a los que más necesitan, juguetes a los niños y la felicidad que había en los rostros de esos pequeños es indescriptible, me llena en el alma. Hay mucha gente que se arriesga en plena pandemia con tal de ayudar. Lo mismo en Venezuela, estamos tratando de cubrir todas las necesidades. La verdad que no paramos.