¿De qué trabajarían Raúl de Molina y Lili Estefan de no estar en la televisión?

Raúl de Molina y Lili Estefan tienen décadas de experiencia tras las cámaras y como entrevistadores de los más famosos del cine, la música y la televisión. No es de gratis que también sean presentadores titulares de El Gordo y la Flaca , uno de los programas de noticias de la farándula más exitosos dentro y fuera de Estados Unidos. Sin embargo, Tanya Charry tuvo una duda que quiso preguntarle a ambos: ¿A qué se dedicarían hoy en día si no estuvieran en la televisión?

©@liliestefan Lili Estefan se imaginó bailando en Broadway

Al principio, la reportera se imaginó que Raúl, por sus habilidades gastronómicas, podría estar trabajando como chef en un restaurante. “Y sería muy exitoso porque todas las personas dirían: ‘si el chef está así, es porque el restaurante está bueno’”, imaginó entre broma.

En cambio Lili, aseguró que de no estar frente a las cámaras, sería una bailarina en Broadway. “Las piernas, así, hasta arriba todos los días”, dijo segura de sus habilidades para bailar de manera profesional.

Pero también se imaginó en un trabajo más sencillo. “O cajera en un supermercado porque me encanta hablar. ‘Hola, ¿cómo está usted? Aquí le cobro. Deme la tarjeta. ¡Claro que sí, señora, que tenga un buen día!’”, se visualizó. “A mí me encanta hablar, entonces fuera cajera en un supermercado o una bailarina en Broadway”, dijo sin dudarlo y orgullosa de ello.

Raúl de Molina no se inclinaría por la comida

A pesar de lo que imaginó Tanya, a El Gordo no le hubiera gustado trabajar en un restaurante. “No, yo no quisiera ser chef. A mí me gusta comer en los restaurantes y sé cocinar, relativamente bien”, dijo, poniendo en claro que sus gustos culinarios no van precisamente de la mano de una profesión.