¿Por qué salió en realidad Héctor Sandarti de Telemundo? Él mismo lo revela

Tras su inesperada salida del matutino Un nuevo día (Telemundo) hace tres meses, Héctor Sandarti no perdió tiempo y de inmediato se reincorporó a sus actividades en la televisión, dejando en claro que cuando una puerta se cierra, se abren otras. El presentador guatemalteco acaba de iniciar una nueva aventura profesional en México al frente del programa dominical Un minuto para ganar y ya con los ánimos a tope, se animó a revelar los verdaderos motivos que provocaron su abrupta relación con Telemundo. En una reciente entrevista con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda manifestó como fue para él recibir la noticia de su despido.

©Custom Héctor Sandarti revela por qué se terminó su relación con Telemundo

Según sus declaraciones, Sandarti aseguró que uno de sus más grandes sueños era permanecer en dicha televisora por un largo tiempo y hasta tenía planes de jubilarse en la que fue su excasa productora. Asimisno, resaltó que le llovían los halagos porque lo consideraban como un “gran fichaje”.

“Cuando yo llego a Telemundo todo el mundo me decía ‘entraste como pez en el agua’, ‘nos caíste como anillo al dedo’, desde César Conde, que era el CEO de Telemundo, hasta las personas que trabajan en intendencia y la gente de la cocina me decían: ‘Sandarti eres la mejor contratación que ha hecho esta compañía’. Obviamente, ¿qué te hace sentir? Aparte de querido y apreciado pues de aquí soy y aquí me voy a jubilar porque todo el mundo está muy contento, a mí me encantó Miami, mi mujer está feliz... Por eso cuando se da el despido fue tan sorprendente porque incluso hasta mis propios compañeros, jefes y técnicos decían: ‘No lo podemos creer’”, expresó.