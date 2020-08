Maluma aclara situación entre su ex, Natalia Barulich, y Neymar Jr.

La estrella de la música urbana aseguró que sus canciones no están inspiradas en ninguna de sus relaciones amorosas e, incluso, hasta se animó a contar cómo terminó su romance con Natalia Barulich.

“Jamás me inspiré en ninguna relación del pasado. Nunca fue inspirada en ningún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes lo querían, pero no es así. Terminé mi última relación tranquilo, feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía qué hacer, cada quien se fue por lo suyo. Yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque sé que muchos de nosotros nos sentimos identificados”, expresó resuelto.

©Custom El cantante colombiano acaba de lanzar su más reciente producción ‘Papi Juacho’

Sin embargo, el momento más esperado fue cuándo alguien le preguntó por las supuestas burlas que habría generado su sencillo y su relación con el astro del fútbol.

“No ha pasado absolutamente nada, yo realmente no sé si están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida y si ellos son novios me parece muy bien. No tengo ningún problema con él”, recalcó.

Por el contrario, Maluma agradeció a Neymar y a los miembros del equipo Paris St. Germain por celebrar su pase a la final de la Champions League con su canción, la cual fue coreada por todos ellos a manera de festejo.