La operación que Raúl de Molina quiere hacerse, pero que al mismo tiempo teme

Raúl de Molina siempre ha hablado sin tapujos sobre su figura, e incluso ha dado un vistazo a sus seguidores sobre su lucha contra el sobrepeso, así como los hábitos saludables que ha adoptado para mejorar su calidad de vida . Recientemente, el conductor de televisión manifestó su deseo de someterse a un procedimiento estético, el cual beneficiaría su físico, pero que es arriesgado. En plena transmisión de El Gordo y la Flaca (Univision), su compañera, Lili Estefan le preguntó que qué cirugía estética le gustaría hacerse, a lo que Raúl de Molina contestó que, deseaba someterse a una abdominoplastia (tummy tuck, en inglés), la cual consiste en remover el exceso de piel y grasa en el área abdominal.

©@rauldemolina

Lili Estefan comenzó diciendo que ella tenía una lista de las operaciones que le gustaría hacerse, y cuando le preguntó a Raúl sobre este tema, él respondió. “Yo tengo la barriga que me la quiero hacer quiero hacer, mi tummy tuck, el tummy tuck quiero quitármelo, pero me da miedo, de verdad… Me da miedo porque es una operación de cuatro horas, te puedes morir, quien sabe”. Raúl continuó diciendo que, en algunas ocasiones, su esposa, Mily de Molina, le ha comentado sobre la posibilidad de someterse a dicho procedimiento, pero él está reacio a pasar por el quirófano. “Mi esposa me dice a veces ‘¿por qué no te la quitas?’, y yo le digo, ‘Mily, llevas casada conmigo 25 años…’.

©@rauldemolina Raúl de Molina con su esposa Mily hace años en un viaje por Italia

Aunque la madre de su única hija, Mía, le ha mencionado la operación, Raúl tiene algunas fieles admiradoras de su pancita, como Jackie Guerrido, la presentadora del clima en Primer Impacto. Todos los días cuando yo termino el programa yo salgo por aquí y veo a Jacky Guerrido sentada ahí haciendo Primer Impacto, y cada vez que me ve me dice, ‘No bajes de peso más. Estás muy flaco, ese no eres tú. A mí me gustas tú gordo’”. Lili Estefan bromeó con los halagos de Jackie hacia Raúl y comentó: “Las luces del estudio no la dejan ver y por eso te tira esos piropos, ¡y tú te la crees!”.

Raúl aseguró que estaba muy orgulloso y feliz de su figura y que se asumía como una persona especial. “La mayoría de la gente en el mundo son flacos, entonces gordos como yo no hay muchos. Entonces hay más masita para apretar. Malagradecida de Mily que quiere que me quite la barriga”, dijo el conductor de Univision entre risas.