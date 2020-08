Niegan petición a Britney Spears y seguirá bajo la tutela de su padre hasta 2021

En un sorpresivo acto, Britney Spears solicitó a la corte de California quedar libre de la tutela de su padre, Jamie Spears, quien ha estado a cargo de ella desde 2008, cuando la cantante atravesó el peor momento emocional de su vida y su carrera. Aunque los deseos de la también actriz eran que la abogada Jodi Montgomery relevara a su padre, la ley falló a favor de Jamie, quien continuará con la tutela de la princesa del pop al menos hasta febrero de 2021.

©@britneyspears #FreeBritney es un movimiento que inició en las redes sociales por parte de los fans dela cantante y que ella misma parecía querer hacer realidad

La negativa de Britney deja a su padre no sólo como su tutelar, sino a cargo de la administración de sus bienes, así como de los asuntos personales y laborales de la cantante. Cabe mencionar que, al solicitar la petición junto a su abogado, Samuel Ingham, la intérprete de 38 años deseaba abandonar su residencia en Las Vegas y no tenía planes de trabajar en el futuro próximo.

El año pasado, el padre de Britney se retiró de su cargo de manera temporal debido a complicaciones en su salud, dejando a Jodi Montgomery como encargada de Britney, aunque él se mantuvo al mando de las finanzas de su hija.

El apoyo de sus fans y de su ex esposo

A la lucha a favor de Britney se sumó Jason Alexander, quien en 2004 se convirtió por 55 horas en su esposo en una noche de fiesta en Las Vegas. “Esta es una situación desafortunada que ha estado en su vida durante mucho tiempo. Nos ha afectado a ella y a mí, y eso me hace parte de ello. He estado callado durante 10 años, y siento que es un buen momento para dar un paso al frente ahora con el movimiento haciendo ruido y las audiencias de tutela en curso”, dijo a Us Weekly.