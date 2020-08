Dulce María presume su pancita de embarazo y cuenta que su bebé ¡ya se mueve!

Dulce María está feliz descubriendo los detalles del embarazo y enamorándose cada vez más del bebé que pronto tendrá en sus brazos. La actriz y ex RBD compartió con sus seguidores lo bellos que han sido estos primeros meses de su dulce espera, que además de ilusionarla, la inspiran a sacar lo mejor de sí misma mientras queda maravillada con los cambios que día a día descubre en su cuerpo.

©@dulcemaria La actriz y cantante está más que feliz por la próxima llegada de su primer bebé

Sin revelar aún si la cigüeña le llevará niño o niña, la también cantante contó que ya ha aprendido mucho junto a su bebé a pesar de no haber nacido. “A pesar de todas las circunstancias, la vida sigue... no para de crecer y a mi me ha dado una lección tremenda de ser más fuerte y más valiente porque llevo un almita hermosa dentro de mí que me necesita de pie para vivir. Que está prohibido rendirse, que aunque te caigas mil veces te tienes que volver a levantar”, escribió la futura mamá.

Emocionada, agregó: “¡Ya se mueve!”, una sensación que no para de asombrarla, pues es algo que no había experimentado antes. “Solo me queda dar gracias a Dios por darnos la fuerza, protección y esperanza en estos tiempos”, agregó sin ser ajena a la situación que se vive en el mundo con la pandemia.

©@dulcemaria Dulce María y su esposo, Paco Álvarez, están esperando a su primer bebé

“Paco Álvarez y yo les mandamos mucha luz y amor a todos los que nos leen. Es verdad que son tiempos muy difíciles, pero no dejemos de agradecer las bendiciones que sí tenemos y de no sacar a Dios de nuestra vida”, agregó la mexicana para sus seguidores en todo el mundo.

El bello mensaje de Anahí para su amiga

Si bien Dulce María está pasando por esta bella etapa por primera vez en su vida, su amiga y compañera de Rebelde, Anahí, conoce muy bien de lo que se trata. La también cantante es mamá de Manu y Emiliano, dos lindos niños que con su ternura se ganaron el cariño de los seguidores de ambas. Por ello es que sintió una alegría especial al ver a su amiga plena en estos momentos.