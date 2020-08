Daniella Álvarez habla sobre los efectos de consumir 24 pastillas al día para su recuperación

La también presentadora de televisión compartió que el consumo de medicinas ha sido una de las cosas más complicadas a lo largo de su tratamiento, pues le provocan una gran fatiga y esto hace que se compliquen sus terapias físicas. “Estar medicada ha sido una de las cosas más difíciles en mi recuperación, pues algunas de estas pastillas me causan mucho sueño durante el día dificultando mis rehabilitaciones y otras como la inyección me tienen toda mi barriga con morados. Es muy duro luchar contra el sueño y el cansancio que me producen las medicinas, pero tengo que agradecer que existen porque me alivian de los fuertes dolores y corrientazos que me dan en las piernas”.

©@danielaalvareztv Daniella Álvarez fue operada a mediados de junio, y desde entonces se ha esforzado al máximo para salir adelante

Daniella aseguró que conforme pase el tiempo, sus médicos le irán bajando la dosis de los medicamentos y podrá seguir con su recuperación, así como con sus actividades cotidianas. “Poco a poco irán bajando estas dosis, pero lo que si les puedo decir es que nada detiene mis ganas de salir adelante, que me esfuerzo al mil en cada una de mis rehabilitaciones y sobre todo, que nada me quita mis ganas y fuerte deseo de siempre estar feliz 🙏❤️”.

Es cuestión de tiempo para que Daniella reciba su prótesis y empiece la siguiente fase de su recuperación. A lo largo de los últimos meses, la colombiana ha contado con el apoyo de su novio, el actor Lenard Vanderaa, quien la ha acompañado desde el primer día que presentó sus complicaciones de salud. En una entrevista con HOLA! USA , ambos compartieron que tienen planes de pasar su vida juntos y que en un par de años, probablemente agranden la familia. ¡Qué emoción!