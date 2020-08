Paco Arango y el ‘milagro’ de ‘The Healer’, la cinta más vista de Netflix

Paco Arango no sólo es director de cine. Su corazón lo llevó desde hace casi dos décadas a visitar hospitales y ayudar en lo más que pueda a niños con cáncer. Para él, la pandemia no significó únicamente un estado de alerta como ser humano; sino que lo hizo entender que aún situaciones tan importantes a veces son diferentes en una realidad en la que el cáncer no conoce de ni de vacaciones, ni de virus y los pacientes están acostumbrados a estar encerrados. El originario de México contó en entrevista con HOLA! USA que encontró la mejor manera de combinar su pasión por el séptimo arte con sus ganas de ayudar, y de ahí se inspiró para dirigir The Healer, la cinta número uno en Netflix, que en las últimas semanas llegó a los corazones de miles de espectadores.

©@pacoarango_aladina Desde hace 20 años, Paco Arango ayuda desinteresadamente a niños con cáncer

¿La vocación aparece desde The Healer o antes?

“The Healer ha sido un pequeño milagro, es mi segunda película. Y he hecho tres, pero mi segunda película, poca gente sabe que The Healer fue la primera película concebida en la historia del cine para que fuese cien por cien benéfica.

“Es decir, todo lo ingresado a The Healer se ha devuelto en 16 países para muchos niños con cáncer en distintos países. Más de cuatro millones de dólares en distintas fundaciones en Colombia, Brasil, México, Centro América, etc. Y luego, finalmente, hicimos una presentación en Estados Unidos pensando que ya que habíamos tenido éxito en otros países como en España, México, etc, que aquello pues iba a tener una gran recepción porque la película fue inspirada en parte por Paul Newman”.

“Cuando la película se lanza en los Estados Unidos, pasó absolutamente desapercibida. Finalmente la compró Netflix y un día estoy trabajando y me llama una amiga mía y me dice: ‘Paco, he visto tu película en Netflix y me ha gustado mucho, me di cuenta que era tuya’. Y le digo: ’oye perdona, ¿cómo demonios encontraste mi película en Netflix?’ Y me dice: ’No sé, estaba como recomendada’. ¡Y entonces empezaron las llamadas!

Es una especie de lotería

“Eso piensa mi ego que está por aquí bailando, pero sí, pero sabes que cuando ya llevas años eres consciente de lo difícil que es, lo dispar que es la suerte, y entonces hay que saborear esos milagros.

“Por ejemplo, esta película en el Vaticano me invitó a un pase privado antes de la película por el bien que estaba haciendo y el Papa no fue porque Francisco sólo ve fútbol (risas) pero fue precioso y a la salida del Vaticano, justo nada más saliendo por la puerta, encima del Vaticano hubo el arcoíris más importante que hemos visto en Italia”.