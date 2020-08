¿Maluma desactivó su cuenta por Neymar y Natalia Barulich?

¿ Maluma desactivó su cuenta de Instagram porque no toleró lo que se dice en las redes? Parece que fue eso, o quizá está simplemente de curar las heridas de su corazón sin tanto drama. De acuerdo con el diario El Universal, el cantante desactivó su perfil luego de que el futbolista brasileño Neymar apareciera en un video junto a sus amigos cantando a todo pulmón Hawái, el nuevo sencillo del colombiano.

“Puede que te haga falta na‘, aparentemente na’ Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa’ que yo vea cómo te va, pa’ que yo vea,” es el verso que el deportista aparece entonando entre risas junto a sus amigos. Supuestamente, la letra de Hawái está dedicada a la modelo Natalia Barulich , con la cual Maluma tuvo una relación de más de dos años, y con la que actualmente sale Neymar.



“Así que Maluma cerró su Instagram porque Neymar estaba cantando la canción que él escribió para Natalia, y ella ahora está con ‘Ney’, pero Maluma era amigo de Neymar”, tuiteó un fan que compartió el video.



Que Maluma cerró Instagram porque Neymar estaba cantando la canción que él compuso para Natalia, y la Natalia ahora está con el Ney, pero Maluma era amigo de Neymar, y lo mejor es que... ya vieron quién está al lado del Ney? ICARDI! JAJAJAJAJA

Una fuente cercana reveló a Page Six que Barulich no tenía idea de Hawái y que Maluma lanzó la canción sin avisarle. “Maluma no le dijo a Natalia sobre la canción”, dijo la fuente. “Él la escribió basado en sus experiencias personales”.

Aunque Maluma nunca menciona a Natalia ni a Neymar en la canción o en el video musical, hay ciertos elementos en el tema que difícilmente podrían pasarse por alto. Durante la primera escena del video, el cantante de 26 años aparece discutiendo con su novia, interpretada por la modelo Yovanna Ventura. “La relación que está volviendo tóxica”, dice Ventura al principio del video.

Dicho diálogo podría tener cierta relación con unas declaraciones que la exnovia de Maluma hizo durante una entrevista en el podcast de Danny Morel, en junio pasado. En dicha conversación, Natalia Barulich reveló que su relación con Maluma se convirtió en algo “tóxico”, que ella estaba dando el “1000%” y que solo estaba recibiendo el “20%”.



Otra referencia a Natalia se da cuando el ‘Pretty Boy’ canta: “La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo/ Bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue pa’ darme celos/ No te diré quién, pero llorando por mí te vieron”, también podría ser relacionada con las fotos que ella compartió con Neymar.