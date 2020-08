Britney Spears solicita a la corte que su padre deje de ser su tutor legal

Recordemos que, el año pasado, el padre de la cantante tuvo un serio problema de salud, y por ello Montgomery se hizo cargo de los asuntos de la cantante de forma temporal, pero ahora Britney está buscando que esto sea de forma permanente. Además de las complicaciones de salud que enfrentó, Jamie tuvo un fuerte enfrentamiento con su nieto Sean Federline, de 14 años, el hijo mayor de Britney. Los hijos de Britney, fruto de su relación con el exbailarín Kevin Federline, aseguran que su abuelo cometió abuso físico contra ellos y por si fuera poco, este año, Jayden, el hijo menor de Britney, compartió en un enlace en vivo de Instagram, en el que contaba que su abuelo impedía el desarrollo artístico de su mamá.

En esos documentos presentados ante la corte, también se establece que Britney ya no quiere seguir con su residencia en Las Vegas y por el momento, no tendría planes de continuar con su carrera.

©GettyImages Los fans de Britney quieren ‘liberarla’ de su padre

La llamada ‘Princesa del Pop’ no solo cuenta con el apoyo de sus abogados; sus fieles seguidores también han estado creando todo un movimiento en las redes sociales. El denominado movimiento #FreeBritney se ha posicionado en las plataformas, pues sus fans aseguran que es prisionera de su propio padre.

En una reciente entrevista con el diario The Post, Jamie habló sobre la controversia en torno a la tutoría de su hija. “Todas esas personas que hacen teorías de conspiración no saben nada. El mundo no tiene ni idea”, explicó. “Es asunto de la corte de California decidir qué es lo mejor para mi hija. No es asunto de nadie más”. El padre de la cantante negó los rumores que aseguran que está gastando la fortuna de su hija. “Tengo que reporta cada centavo a la corte cada año. ¿Cómo voy a estar robando algo?”, señaló.

El padre de Britney está a cargo de patrimonio de su hija desde 2008, luego de que ella sufriera varios altibajos emocionales durante 2007, derivados de su divorcio con Kevin Federline, la pérdida de la custodia de sus dos hijos, el acoso de los paparazzi, así como el abuso de sustancias.