Geraldine Bazán aclara cuál su relación con José Ron

Tras darse a conocer la noticia de que Geraldine Bazán y José Ron habían coincidido en una playa del Caribe mexicano, de inmediato muchos ya especulaban que entre los actores había nacido un posible romance. Ante dichos rumores, la mexicana decidió dar su propia versión de los hechos para terminar de una vez por todas con la ansiedad de sus seguidores y fiel a su estilo frontal reveló si existe o no una relación amorosa entre ambos. Y es durante los últimos días, los dos han ido compartiendo imágenes de sus divertidas vacaciones de verano bajo el encanto de la arena, playa y sol; situaciones que suelen ser propicias para entablar una bonita amistad.

©Custom Geraldine Bazán aclara rumores de romance con José Ron

Por ello, Bazán decidió aclarar este tema durante un reciente encuentro que tuvo con la prensa y sin muchos rodeos, explicó el motivo de su coincidencia con Ron. ““Sí me encontraron José y otros amigos en el Beach Club del hotel de al lado. Somos amigos…”, respondió la protagonista de telenovelas en entrevista con Telemundo.

“Pero les encanta inventar, por qué no inventan con otra chica que haya pasado por ahí”, aseguró Geraldine, derribando así las opiniones de quienes aseguraban que entre ella y su colega existía algo más que una amistad.

Asimismo, declaró que los dos se tomaron con mucho humor la situación y decidieron simplemente comentarlo entre risas ya que saben perfectamente que como figuras públicas son el blanco de muchas noticias infundadas.

©Custom La actriz mexicana se encuentra disfrutando de su soltería y sobre todo de sus hijas

“Nada más me moría de risa y él también igual. Creo que por Instagram dijimos, ‘viste’. Hasta él me dijo ‘ya ves’… y le dije ‘sí’… A parte, no estoy haciendo nada malo, las cosas buenas se hacen bien, y las malas mejor… dicen”, agregó sin entrar en más detalles.

Lo cierto es que, la mamá de Elisa Marie y Alexa Miranda, quienes son producto de su relación con Gabriel Soto , se encuentra disfrutando de su soltería al máximo y siempre ha manejado su vida sentimental de manera muy privada.

“La verdad es que no me gusta entrar en detalles en ese aspecto, pues sabemos que cualquier cosa que yo pueda decir se va malinterpretar o se va a interpretar como mejor convenga, así que como quieran, como ustedes digan”, zanjó la discusión durante una participación que tuvo en El Break de las 7 (Univision).