El hijo de Anahí hablando inglés será lo más tierno que verás hoy

Anahí no sólo es cantante y actriz, ahora también es profesora de inglés para uno de los niños más especiales de su vida: Manu, su hijo mayor. En estos días en casa, la ex RBD aprovecha el tiempo con sus hijos para divertirse juntos, jugar y, por supuesto, aprender. Es así como el pequeño de tres años y hermano de Emiliano, ya sabe decir sus primeras palabras en inglés y su mamá no podría estar más orgullosa de compartir con el mundo lo bien que habla un segundo idioma.

Loading the player...

En una serie de videos publicados en las historias de Instagram de la cantante, Manu demuestra que ya sabe contar del uno al 10. Además, con su tierna voz traduce algunos animales y dice los colores, todo mientras se come una galleta.

©@anahi Anahí está orgullosa de la familia que formó con Manuel Velasco

El español también forma parte de estas lindas clases, pues Manu ya se sabe las vocales, un gran logro para un pequeñito de su edad. El video, además, deja claro que el niño es idéntico a su mamá cuando era pequeña y daba sus primeros pasos frente a las cámaras, una carrera que sigue vigente.

La ternura de Manu a través de la cámara de mamá

Las palabras en otro idioma no son lo único que enternece a los fans de Anahí al ver a su hijo mayor. Meses atrás, el niño obsequió a todos los fans de RBD un momento único, en el que canta el tema principal de la telenovela Rebelde, protagonizada por su mamá hace más de una década y que la impulsó de manera internacional.