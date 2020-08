María Celeste Arrarás y el lindo detalle de sus excompañeros de Al Rojo Vivo: ‘Se me salieron las lágrimas’

Para María Celeste Arrarás , las últimas semanas han sido de muchos cambios en su vida, sobre todo a nivel profesional. A principios de agosto, la periodista dio a conocer su salida de Al Rojo Vivo y de Telemundo , luego de formar parte de esa cadena televisiva por más de 18 años. El pasado fin de semana, el equipo técnico del show fue a su casa para desmontar el estudio de grabación que habían improvisado en su sala para hacer las transmisiones durante la pandemia, y las emociones estuvieron a flor de piel, pues más que un equipo de trabajo, los camarógrafos y técnico de Al Rojo Vivo eran sus amigos.

©@mariacelestearraras Los hjos de María Celeste la apoyaron muchísimo cuando ella hacia sus transmisiones en Al Rojo Vivo

En sus redes sociales, la periodista de 59 años dio a conocer que los camarógrafos llegaron a su hogar en Miami, Florida y que desmontaron el estudio, pero traían una linda sorpresa, que hizo que María Celeste llorara por primera vez desde que salió de Telemundo. El staff llegó a la puerta de su casa con unos lindos ramos de flores, unos postres y refrescos. “Se lo llevaron hoy (el estudio) y fue un momento bien emotivo, muy simbólico, fue el cierre de círculo. Vinieron mis compañeros que me adoran y que me lo han dejado clarísimo, que me quieren”, dijo en un video que compartió en Facebook, donde detalló cómo vivió ese día y el lindo detalle de sus excompañeros.

Sentimientos encontrados y lágrimas de emoción ...una semana después de mi despido de Telemundo. ¡Aqui lo escucharán de mi! (Y verán ese gesto de mis ex-compañeros de trabajo que me hizo llorar.) Publicado por Maria Celeste en Sábado, 15 de agosto de 2020

“Cuando abrí la puerta, ¡cuál fue mi sorpresa! Me trajeron esas rosas, trajeron refrescos para mi hijo Adrián, que fue el que actuó como ayudante técnico durante la pandemia desde mi casa. Él era el que me preparaba los libretos, me ponía las luces, me ayudaba”. La periodista contó que también hubo algo para sus otros dos hijos, quienes cuidaban que no hubiera nada de ruido, en lo que María Celeste hacía el noticiario. “Trajeron bizcochitos para mis otros hijos. Uno cuidaba a los perros, que no ladraran, y otro cuidaba que nadie pasara cerca de la casa porque los perros hacen ruido”.