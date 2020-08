Ana Patricia Gámez logra despedirse de su papá como lo habría deseado

Incluso para la noche de Pemios Juventud, Ana Patricia se encomendó a la protección de Don Juan. “Como todas las noches desde que no estás, hoy me voy a dormir pensando en ti. Visítame en mis sueños y dame tu bendición, yo sé que mañana me acompañarás y a mi lado estarás como a ti te gustaba, siempre viéndome brillar. Esto va por ti Papá. ¡Guíame desde el cielo!”, escribió previo a la entrega de premios que condujo la semana pasada.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.