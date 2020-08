Michelle Galván: ‘Me siento hermosa, poderosa y realizada con el milagro de mi bebé’

“Después de todas las tormentas que hemos pasado, este es nuestro arcoíris, valió la pena soportar las tormentas que pasamos porque contemplo el arcoíris más hermoso que he visto en mi vida.”

HOLA!: Un proceso muy agotador…

Michelle: Muy agotador, pero también hay algo en ti que en ese momento tú dices: “yo puedo más, yo puedo y sigo, ya veo la meta, ya casi llego”. No sé de dónde sacaba tantas fuerzas, me la pasaba rezando, ya no sabía que hacer y el tiempo se me fue volando. Descubres tu capacidad de resistencia como mujer, descubres ese amor tan sublime por un ser humano que aún no conoces y que no has visto, que has llevado en tu vientre por meses y que es el único que conoce cómo late tu corazón realmente, el único que te conoce por dentro. Ahora sí te puedo decir que me siento súper poderosa como todas las mamás latinas que sacan adelante a un bebé en un parto, que son prematuros incluso, que tienen esa fuerza para decir: “yo puedo con esto y con más”.

Michelle Galván está agradecida con la vida y todas aquellas mujeres que se sienten identificadas con su historia

HOLA!: ¿Cómo te impactó el hecho de haber dado luz en un escenario como el que estamos viviendo?

Michelle: Estamos viviendo momentos históricos con el Coronavirus. En mi hospital habían muchos casos de COVID-19, precisamente estuve en una de las tres habitaciones libres de Coronavirus. Mi preocupación era demasiada porque fuera a pasar algo en hospital o porque alguna de las enfermeras entrara a mi habitación. Viví muchísimo estrés y nada más le pedía a Dios que por favor salgamos libres de Coronavirus de este hospital. Creo que todas las mamás que nos embarazamos en medio de esta pandemia y que vivimos la llegada de nuestros hijos en este momento histórico, vemos la llegada de estos angelitos como un rayo de esperanza, como que el mundo se está preparando para que todo esté bien para ellos, para tomar más conciencia como seres humanos y ser una mejor una versión no solo de nosotros mismas, sino de cada miembro de la sociedad. De tomar conciencia, sobre todo por los demás.

HOLA!: ¿Qué medidas están tomando en casa para cuidar la salud de la niña?

Michelle: En esta casa se nos juntaron dos cuarentenas. Desde marzo, suspendí mis labores en el programa Primer Impacto, en Univision, y estuve transmitiendo desde casa. En ese momento tenía cuatro meses de embarazo y desde ahí lo pasé en casa. Ahora, nació Megan y se me juntó su cuarentena y no salimos más que a sus consultas con el pediatra, a mis consultas con mi médico o que sean casos sumamente importantes para salir. Cuando llega la familia también usamos todas las precauciones, usamos mascarillas cuando salimos.

HOLA!: ¿Consideraste la opción de dar a luz en casa?

Michelle: Sí. Cuando conversé con mi doula, una de las cosas que me interesaba mucho era el parto en casa. Después, empecé a estudiar más el tema y vi las complicaciones que podría traer. Además, con mis antecedentes, no me quise arriesgar a tener a Megan en casa por si necesitaba de emergencia alguna incubadora o a un experto en recién nacidos. A mí me funcionó muchísimo acudir a un hospital y estar tranquila de que cualquier cosa que pase verían por nosotros en cuestión de segundos o minutos y evitar el traslado al hospital si teníamos a la bebé en casa.

HOLA!: ¿Qué sentiste cuando tuviste a tu hija por primera vez en tus brazos?

Michelle: Mi milagro se convirtió en una enorme ternura, me di cuenta que los límites están en la cabeza, sentí el amor más sublime del mundo y el más profundo. Cuando la escuché llorar, es ese sentimiento de esas historias que te cuentan que se te salen las lágrimas. Es algo automático, hay algo en ti que se enciende, que te hace cambiar como persona. Desde el instante que la escuché llorar, mi vida cambió para muy bien. Es al amor más grande que puedo llegar a sentir. Me siento poderosa, me siento hermosa, me siento realizada. Me siento completa con mi bebé y con mi esposo disfrutando de este milagro. Elegimos su nombre, que significa enviada de Dios, mujer fuerte, porque lo fue al poder llegar a los nueve meses de embarazo a pesar de todos los pronósticos que nos daban. También su nombre significa mujer capaz; capaz de venir a cambiar nuestra vida para muy bien y capaz de venir a llenarnos, con este diminuto cuerpecito y corazón, todo nuestro mundo lleno de amor. Ha pintado nuestro mundo color de rosa.

HOLA!: ¿Sentiste angustia o miedo de perderla durante el embarazo?

Michelle: No puedo decir que no. Sí, sentía mucho miedo, mucho nerviosismo por mis antecedentes, sobre todo con mis primeros embarazos y le decía a Fernando: “no hay que emocionarnos tanto, que tal si pasa algo”; pero, él siempre me recordaba que la fe mueve montañas y que teníamos que estar sostenidos de nuestra fe y esa fue nuestra ancla más grande para sortear cualquier tormenta. Después de todas las tormentas que hemos pasado, este es nuestro arcoíris. Valió la pena soportar las tormentas que pasamos porque contemplo el arcoíris más hermoso que he visto en mi vida.

HOLA!: ¿Alguna vez consideraron la adopción?

Michelle: Por supuesto. La adopción era parte de nuestros planes también, nunca la descartamos ni la hemos descartado. Sabemos que hay muchísimos niños, sobre todo en este país, que necesitan de un cariño incondicional, de alguien que vele por ellos. Hay una larga lista de espera aquí en Estados Unidos de niños hispanos que están esperando hogar y no descartamos aún la adopción.

HOLA!: ¿Han pensado en buscar el segundo hijo pronto?

Michelle: Me encantaría poder darle un hermanito o una hermanita a Megan; pero, ahorita tenemos que disfrutar a nuestro milagro que siento se tardó un poquito en llegar, porque todos los días le pedía a Dios por ella y llegó. Aunque los tiempos de Dios son perfectos como dicen por ahí y hoy no me cabe la menor duda de eso. Si los tiempos de Dios deciden que nos pueden mandar un hermanito para Megan o una hermanita en un futuro, qué mejor. Sería maravilloso.

HOLA!: ¿Cuándo tienes planeado regresar a Primer Impacto?

Michelle: Estoy en mi licencia de maternidad, ya no me verán ahorita en las tardes en Primer Impacto precisamente porque me estoy dedicando a mi bebé. Si Dios quiere, vamos a regresar el 14 de octubre. Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón a todos por sus oraciones y meditaciones que han hecho. Nuestro público nos han llenado de regalos para Megan y esta niña viene muy bendecida. No tengo más que un corazón enorme y ensanchado de gratitud.

HOLA!: ¿Qué mensaje le puedes dar a tus seguidores?

Michelle: Mi mensaje en estos momentos es para todas las mujeres que siguieron muy de cerca mi historia. Desde Lázaro, después con Roberta, tuvimos una tercera pérdida el año pasado en diciembre, y hay muchas mujeres que se han identificado con nuestra lucha, con nuestra batalla, que no han logrado ese embarazo tan deseado, que a la mejor ahorita están formándose o que tienen esa intención de buscar más allá de lo que escuchan o de lo que las amistades y la familia les dice. Mi mensaje sería principalmente que no pierdan la fe, que Megan es una muestra de que los milagros sí existen. Después, que se informen muy bien, porque la familia podrá decir una cosa y los amigos otra, pero al final del día, los médicos y los científicos pueden ayudarnos muchísimo. Chequeen bien su sistema reproductivo porque a veces no sabemos que tenemos endometriosis y esa terrible palabra aumenta en nuestro cuerpo cada vez más y eso hace que nuestro sueño sea a veces inalcanzable. Y la tercera y última que les tengo que decir es gracias porque hemos formado una comunidad muy grande a través de mis redes sociales, que no están solas porque esta batalla la pueden ganar siempre y cuando se informen y tengan mucha fe.

Créditos:

Fotografía: Alan Phillip / @alanphillip

Maquillaje y peinado: María Laura Carrizo / @mlaura_makeup

Ropa: Bebe/ Yoyo Boutique / @yoyoboutique

