¡Imparable! Daniella Álvarez, la más animada bailando champeta

“Saben que amo bailar champeta y mientras no tengo mi prótesis es difícil, pero tengo mi hermosa familia que me ayuda”, explicó sobre el baile que hacía que se moviera, pero no como le hubiera gustado. Eso sí, cuando llegue su prótesis, seguro la veremos bailando con el mismo ritmo que antes.

Un mensaje de amor

Daniella Álvarez demostró al mundo entero que la actitud positiva viene del alma a pesar de las circunstancias complicadas y que parezcan el final del camino. La chica de 32 años optó por ver las bendiciones y maravillas que tiene a su lado, como la compañía de su novio Lenard Vanderaa, con quien se reencontró a la par de este gran cambio en su vida y de quien está completamente enamorada.

©@danielaalvareztv La pareja se reencontró a principios de año, luego de una pausa en su relación, y ahora son inseparables

“Pienso que una de las claves para seguir enamorados es la gratitud. Aprendamos a apreciar lo que tenemos. Las mejores relaciones de pareja son aquellas las que deciden nunca rendirse a pesar de las dificultades”, escribió ella para su novio.

“Amor, qué bendición tener este pedacito de pierna para poder abrazarte todas las noches y recordarte lo mucho que te amo. Gracias por ese amor tan lindo que me das y nunca soltarme”, agregó muy feliz de estar junto al hombre que ama.