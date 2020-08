J Balvin revela en Premios Juventud que tiene Coronavirus

J Balvin hizo uno de los anuncios más sorpresivos de la noche durante la entrega de los Premios Juventud. Con 12 nominaciones, el colombiano fue el artista con más probabilidades de ganar en esta edición. Sin embargo, fue el gran ausente del show y, según comentó, fue porque tiene Coronavirus.

Al recibir su primer galardón de los Premios Juventud 2020, se reveló que el cantante no pudo asistir al show virtual de Univision, pero envió un video para agradecer a todos y contar la razón que lo mantiene lejos de esta celebración. “Muchas gracias a todos. Me siento muy agradecido en este momento estoy apenas saliendo del COVID-19”, reveló con el premio al Video con el Mensaje más Poderoso en manos.

©@jbalvin El cantante no había hecho declaraciones sobre su enfermedad

“Han sido días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó y me tocó bien duro”, agregó. El cantante no había dado señas de tener la enfermedad que tiene en pandemia al mundo entero, de hecho las publicaciones en sus redes sociales parecían normales y sin alertar a sus fans.

Un mensaje para incitar a sus fans a seguirse cuidando

En su video, se aprecia a un J Balvin diferente. Un tanto cansado y sin mucho ánimo, Jose Álvaro Osorio Balvín -su nombre real- pidió al público que tomara el asunto con seriedad. “A todos mis fans, a la juventud, a la gente en general. Que se cuiden, que vean que esto no es un chiste, que, a pesar de que hay tantos cuentos mediáticos, el virus como tal sí existe y es muy peligroso. Así que cuídense mucho.