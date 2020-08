Exclusiva: Ximena Duque revela detalles sobre el sexo de su bebé

Dentro de todo el caos que se vive debido a la pandemia, las buenas noticias hay que celebrarlas más que nunca, ya que son un bálsamo que llegan con sabor a triunfo y más aún si se trata de un feliz embarazo. Ximena Duque anunció hace unos días que se encuentra a la espera de su segundo bebé con el empresario Jay Adkins, con quien también tiene a la pequeña Luna, de dos años. Tras compartir formalmente la buena nueva, la actriz y empresaria colombiana habló en exclusiva con HOLA! USA sobre todo su proceso de gestación y nos dio algunos detalles del sexo y nombre del futuro integrante de la familia.

Ximena Duque ya tiene el nombre perfecto para su tercer bebé

Aunque este domingo Ximena compartirá la noticia con todos sus seguidores en sus redes, aquí te dejamos algunas pistas para que descifres si será niño o niña: el nombre del bebé es en inglés, tiene significado en español y juega con Luna, el nombre de su hija.

HOLA! USA: ¿Cómo te diste cuenta que estabas embarazada?

Ximena Duque: Desde enero estábamos intentando, ya que con Luna fue súper rápido porque con mi esposo intentamos y a la primera quedé embarazada. Con este bebé pensamos que iba a ser igual, que a la primera iba a quedar y no. A la primera, a la segunda, a la tercera y nada... entonces fue terrible. Me hizo pensar mucho en las mujeres que no pueden ser madres o que tienen que hacerse tratamientos. Fue increíble, porque ya después de tener a mis dos hijos, querer un tercero y no quedar embarazada, emocionalmente jugó un golpe. Cuando me siento con mi esposo y hablamos del tema, porque tener la ilusión de querer y no poder me estaba afectando, le dije que si no quedamos embarazados nos podemos quedar tranquilos con Luna, él ya tiene a su hija y yo a mi hijo. Pensaba que quizás no era el tiempo de tener un bebé y lo dejamos así.

HOLA! USA: ¿Habías renunciado a quedarte embarazada?

Ximena Duque: Sí. Ni bien le dije eso a Jay, a los dos días, literalmente, tengo retrasos y me hago la prueba y ¡oh, sorpresa! vino el bebé.

Dicen que cuándo las mujeres se relajan sucede...

¡Sí, eso me quedó clarísimo! Es como que debes soltar tu angustia y deja que papá Dios obre, es una cosa increíble.

Tu esposo debe estar muy feliz...

Fue muy chistoso, porque mi esposo me dijo: “ay, estás muy feliz porque hace unos días me acabas de decir que mejor ya no”. La verdad que nos pusimos muy contentos. Cuando le contamos a mi hijo, su reacción fue muy chistosa porque él no es de muchas emociones y dijo: “¡Ay, por fin!”. Todos muy contentos.