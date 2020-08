Belinda responde a aquellos que dudan de su relación con Christian Nodal: ‘Ni él ni yo somos ese tipo de artistas’

Esta entrevista es la primera en la que ambos hablan abiertamente de su relación, la cual ha acaparado los titulares. La conversación causó todo un revuelo, pues ‘Beli’ suele ser muy hermética con su vida privada, sobre todo con las cuestiones del corazón, y fue ella misma quien dejó ver que, está tan contenta con Christian Nodal, que por fin se animó a romper el silencio. “Es la primera vez que yo hablo así en toda mi carrera, lo cual es algo nuevo porque jamás lo había hecho antes y me gusta hacerlo por primera vez con alguien que sé que merece mi corazón”.

©GettyImages Esta es la primera vez que Belinda habla de uno de sus novios

La parejita, que está en el proceso de conocerse, también habló de los gustos que comparten y de sus diferencias, las cuales le dan un toque a su relación. Mientras que ella prefiere las películas de amor, él opta por las de terror o de dibujos animados. “Le he puesto todas las películas de amor y él me pone las de caricaturas, las de miedo él me las enseña y yo, las de amor le he puesto la de Titanic, que no la había visto, y le puse Diario de una pasión... ¡Él me puso Paranormal el otro día!”.