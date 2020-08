Ana Patricia Gámez sorprende a su hija ¡jugando con su maquillaje!

Ana Patricia Gámez regresará a la televisión este jueves 13 de agosto con Premios Juventud . La presentadora será una de las anfitrionas de a gran noche, la cual será la primera entrega de premios que se realiza durante el contexto de la pandemia de coronavirus. La conductora de televisión está súper emocionada por su participación en los premios, y parece que, en casa, sus hijos también se han contagiado de ese ánimo, principalmente Giulietta. La niña de cinco años fue sorprendida por su mamá haciendo de las suyas con ¡su maquillaje!

©@anapatriciatv Ana Patricia será una de las presentadoras de Premios Juventud 2020

La conductora de Enamorándonos USA compartió en su cuenta de Instagram un divertido video de su hija, justo cuando estaba jugando con un lipstick rojo. Ana Patricia reaccionó divertida a la travesura de Giulietta, y acompañó el video con la siguiente descripción: “Ella también cree que va a PJ 😂”. En el video se aprecia a Giulietta con la carita pintada con el labial de su mamá, no solo en la boca, sino también en las mejillas, la nariz y la frente.

Loading the player...

Ana Patricia está lista para su gran noche en Premios Juventud, junto a Francisca Lachapel, Borja Voces, entre otros, quienes han estado ensayando desde hace varios días para el nuevo formato de PJ en medio de la pandemia. Con cubrebocas, caretas y sana distancia, el elenco de Univision se ha estado preparando desde hace días para esta nueva edición de los galardones.

Para Ana Patricia estos premios son sumamente especiales, pues serán los primeros en los que no contará con la bendición de su papá, el señor Juan Gámez. El padre de la presentadora falleció a finales de junio y para ella no ha sido nada sencillo superar su pérdida. En sus redes sociales compartió un mensaje en el que aseguraba que, a pesar de su ausencia física, él estaría a su lado a cada paso en su participación en Premios Juventud. “Como todas las noches desde que no estás hoy me voy a dormir pensando en ti✨ visítame en mis sueños y dame tu bendición, yo sé que mañana me acompañarás y a mi lado estarás como a ti te gustaba siempre viéndome brillar❤️ Esto va por ti Papá 🙏🏼 guíame desde el cielo!”.