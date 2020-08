Sin maquillaje y con un look súper cómodo, así baila y cocina Jennifer Lopez, ¡tienes que verlo!

Jennifer Lopez es una de esas famosas que sorprenden, pues no solo es una súper estrella en toda la extensión. También tiene grandes dotes culinarios y en más de una ocasión ha presumido de ello en sus redes sociales. En esta ocasión, fue su prometido quien la captó bailando frente a las ollas y los sartenes rebosantes de comida. Alex Rodriguez compartió un video de JLo bailando en la cocina y es de lo más increíble, ya que, además de presumir su sazón, la llamada ‘Diva del Bronx’ deja claro que es una mujer multitask pues al mismo tiempo baila, cocina y presume sus ‘abs’ de acero.

©GettyImages No solo en el escenario tiene un gran ritmo, también en su cocina

“This is how we cook in our kitchen 😂🕺🏼💃🏼 #WorldOfDance (Así es como cocinamos en nuestra cocina)”, escribió A-Rod junto al video, en el cual su novia baila Abusadora del músico dominicano Wilfrido Vargas. En e clip, JLo aparece moviendo las caderas al ritmo de ese contagioso merengue, el cual fue súper popular en la década de los ochentas. En cuanto a su look, Jennifer se dejó ver de lo más sencilla con un cómodo outfit: un top con el que presumió sus ‘abs’, unos pantalones deportivos y como único accesorio, unos aros dorados gigantes. Como estaba en la intimidad de su hogar, la cantante se dejó ver con de cara lavada y con un messy bun alto.

El video, compartido en el perfil de Alex, tiene hasta el momento más de un millón y medio de reproducciones y toda clase de reacciones. Sus fans quedaron encantados por su naturalidad y su forma tan divertida de cocinar. Incluso, hubo quienes señalaron que así es como las mujeres latinas cocinan, con mucho ritmo.

Con la canción que bailó ritmo, A-Rod hizo un guiño a sus raíces dominicanas. El exdeportista nació en Nueva York, pero su familia es de origen dominicano. Incluso, cuando era niño vivió por un tiempo en ese país del Caribe, y tiempo después regresó a Estados Unidos, donde construyó una sólida carrera en las Ligas Mayores del Béisbol.