Belinda tiene a todos confundidos con su verdadera edad, ¿cuántos años tiene?

Belinda y Christian Nodal viven plenos su historia de amor. Las publicaciones y mensajes cariñosos en las redes sociales confirman que entre ellos reina la alegría de una nueva pareja. Pero hay un detalle de su relación que llamó mucho la atención de sus seguidores, y es que para algunos la diferencia de edad entre los cantantes parece mucha, pues Belinda tendría, al parecer, nueve años más que su novio. Sin embargo, varios internautas descubrieron que la también actriz en vez de 30, tiene 27 años.

©@lavoztvazteca Belinda y Christian Nodal anunciaron hace unos días que son novios y se aman

En agosto pasado, los fans de Belinda celebraban su llegada al tercer piso. Los medios latinos hacían eco de su cumpleaños número 30 y sus secretos de fitness y belleza para lucir increíble. Sin embargo, en las redes sociales se viralizó una fotografía del supuesto pasaporte de la originaria de España, en donde su fecha de nacimiento no era 1989, como se pensaba, sino 1992.

Sobre el tema, Belinda explicó en una reciente entrevista con TV Notas: “Yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años... aparte, Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él; además, no son muchos años de diferencia, son sólo seis”.

El documento que desmentiría a Belinda

La edad de Belinda pronto se convirtió en un ir y venir de pruebas sobre su edad, pero mientras unos dicen que 27, otros sostienen que la cantante está por cumplir 31 años el próximo sábado. Tras buscar a la joven en la base de datos de la población en México, el periódico El Universal mostró un documento virtual en el que se lee que su fecha de nacimiento es en realidad el 15 de agosto de 1992, pues para dicho registro, debió presentar un documento oficial de identidad, como el certificado de nacimiento o nacionalidad.