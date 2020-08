Borja Voces y su intento de cambiar el mundo como presentador de Premios Juventud

Si hay algún rostro de la televisión en habla hispana en Estados Unidos que sea reconocido no solo por su talento, sino –y sobre todo– por su gran corazón debe ser el de Borja Voces. A lo largo de su carrera, el periodista español se ha caracterizado por otorgarle “palabra a los mudos” con sus reportajes en Primer Impacto (Univision) que resaltan historias increíbles en recónditos lugares de América Latina. Por ello, ser una vez más uno de los presentadores de Premios Juventud este jueves 13 de agosto tiene para él un sabor muy especial ya que la ceremonia musical contará con un toque particular al reconocer actos solidarios y celebrar a sus ganadores al mismo nivel que se premian a las celebridades.

©Custom Borja Voces nos cuenta en exclusiva sus motivaciones para esta entrega de Premios Juventud 2020

En entrevista exclusiva con HOLA! USA , Borja nos habla con el corazón en la mano sobre su participación en esta histórica entrega que se convierte en la primera transmisión en vivo durante los tiempos del COVID-19.

HOLA! USA: ¿Cómo ha sido tu convivencia profesional y personal con el COVID-19?

Borja Voces: No he vivido mucho el confinamiento como tal, he sido una de las personas que he estado reportando desde el minuto número uno hasta el día de hoy todos los días me he puesto al frente del noticiero de Edición Digital y también por la situación de mis anchors de Primer Impacto también he estado en Primer Impacto con la cual realmente me he pasado todo el día aquí, los estudios de Univision han sido mi casa. Entro a las 9 de la mañana y salgo a las 7 de la tarde con lo cual no me ha dado mucho tiempo a sentir el confinamiento como tal.

¿Qué has aprendido durante este proceso?

He aprendido a valorar los pequeños detalles, me ha cambiado mucho el chip en cuanto a un abrazo, un beso, una palabra, un decir te quiero… quien me iba a decir a mi que en septiembre, cuando viajé a España por última vez, pensé que ya no iba a ir hasta el 2021 y esa fue la última vez que vi a mis padres.

¿Te gustaría tener tu programa propio?

La verdad que yo solo quiero trabajar y soy sincero con lo que digo. La aspiración o la motivación no sería tener mi propio show, no sería tener un show con mi nombre, porque eso no pagaría mis facturas, ni las facturas morales o emocionales que tengo para con la vida tan dichosa que me está ofreciendo. Ahora, me he dado cuenta del gran vacío solidario en cuanto a formatos de televisión. Me doy cuenta por un lado de que hay una gran necesidad de ayuda, sobre todo en nuestros países de América Latina y en Estados Unidos también. Me he encontrado con mucha gente de muy buen corazón que quiere ayudar y eso no lo he visto en España. Lo que más me llena en mi carrera es ver cómo la generosidad cambia vidas.