La declaración de amor de Christian Nodal a Belinda: ‘Lo inesperado no necesita explicaciones’

Belinda y Christian Nodal protagonizan la historia de amor más inesperada de las últimas semanas. Ambos cantantes, que participan como coaches en La Voz..., fueron flechados por Cupido y su amor parece crecer día con día. Y aunque con fotos y tiernos mensajes dejaron ver lo que hay entre ellos, hubo quienes aseguraban que sólo se trataba de publicidad o de un proyecto laboral que los mantenía así de cerca. Sin embargo, Nodal aclaró todos esos rumores con una dulce dedicatoria para su novia acompañada de un tierno video de los dos muy acaramelados.

“Lo inesperado no necesita explicaciones”, escribió Christian junto al clip en el que la pareja se besa cariñosamente a la orilla de un lago. “Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa’ siempre”, aseguró Nodal, un mensaje que deja al descubierto lo enamorado que está.