Ximena Duque anuncia segundo embarazo con su esposo Jay Adkins

La actriz también se refirió a su esposo, a quien se refirió como el hombre de sus sueños: “Gracias mi amor @jayadkins3 no solo por ser el mejor esposo del mundo, también por ser el mejor padre para nuestros hijos y el mejor ejemplo para mi hijo. Te amo con todo mi corazón y me has dado todo lo que había soñado... GRACIAS y siempre estaré orgullosa de llamarte MI ESPOSO. Aprovecho para darle las gracias a la mejor mamá y abuela del mundo @claraigiraldo eres un ángel más en la tierra madre, te prometo que mientras Dios me de salud no te faltara nada. TE AMO”.

Sobre el sexo del bebé que esperan, Ximena reveló que ya lo sabían, pero que después lo darían a conocer en otra publicación. “Ya estamos por fin instalados en nuestro nuevo hogar, empezando a crear nuevas memorias y una vida llena de amor. Ya sabemos el sexo de nuestro bebé pero eso se los contare en otro post. 😉. #newbaby #family #love #son #babygirl #husband ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”.

Varios famosos como Bárbara Bermudo, Julián Gi, Geraldine Bazán, Karla Monroig, Zuleyka Rivera, Amelia Vega, Alejandra Espinoza, Carmen Villalobos y María Celeste Arrarás, reaccionaron al post y le desearon lo mejor a la familia en este nuevo capítulo que apenas empieza.