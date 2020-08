Camilo Echeverry y su dulce mensaje para Evaluna: ‘Es su cumpleaños, pero siento que el regalo es para mí’

Para Camilo Echeverry no hay fecha más especial en su calendario que el cumpleaños de su esposa, Evaluna Montaner . Este 7 de agosto, la cantante celebra 23 años de vida y lo hace de la forma más especial al lado de sus seres queridos y su inseparable marido. En sus redes sociales, el intérprete de Favorito le dedicó unas lindas palabras de felicitación, en las que dejó ver una vez más lo enamorado que está de la hija de Ricardo Montaner, con quien curiosamente este fin de semana celebra seis meses de casado .

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 14 millones de seguidores, Camilo publicó una linda fotografía de ambos en la que aparecen dándose un beso en los labios, y comentó. “Es su cumpleaños, pero siento que el regalo es para mí. Gracias al Creador, que me premió con ella, ¡sin merecerla! ¡Prometo seguirte homenajeando, celebrando, disfrutando! ¡Feliz cumpleaños, amor de mi vida!”. Evaluna no tardó en reaccionar a las bonitas palabras de su esposo y debajo de la publicación escribió: “😭😭😭😭😭😭😭😭😭 ayyyyy Diosss!! No te merezco parce. De veldá”.

©@camilo Con esta fotografía, Camilo Echeverry festejó los 23 años de su esposa

En sus redes sociales, Evaluna dio un vistazo a sus seguidores de la bonita celebración de cumpleaños que sus seres queridos organizaron para ella. La joven actriz y cantante compartió en Instagram stories algunos de los detalles que recibió por su día especial. Uno de ellos consistía en un pastel decorado con fondant en color azul turquesa y unas figuras en forma de mariposas. Además de su elaborado paste, Evaluna recibió varias cajitas con sus dulces favoritos, y para soplar las velitas de su pastel, la intérprete optó por una suculenta tarta de fresas.