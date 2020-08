Alaïa, la hija de Adamari López, es toda una mini-fashionista que decide cómo modelar

Adamari López está maravillada con lo contenta que ve a su hija cada vez que está frente a las cámaras. Desde bebé, Alaïa se acostumbró a posar con sus padres y para ella, tener una sesión de fotos, es parte normal de su día a día. La niña de cinco años ya le tomó gusto al modelaje, algo que pudo haber aprendido de mamá o de su papa, Toni Costa, quienes suelen posar para revistas o sus redes sociales, y eso a Adamari le causa mucha emoción.

©@adamarilopez La pequeña de cinco años se siente muy cómoda frente a las cámaras

Alaïa tiene mucho conocimiento de lo que pasa detrás de cámara, desde el maquillaje, peinado y los outfits. La niña parece haber aprendido de forma muy natural qué está de moda y qué le queda mejor, pues según contó la presentadora de Un Nuevo Día, es ella quien ahora decide si sale a cuadro con un vestido en especial o no.

“¡Alaïa cada vez me sorprende más! Ya me dice lo que prefiere le compre de ropa y ¡hasta me quiere enseñar a posar para las fotos!”, escribió la puertorriqueña junto a un par de fotos en donde la niña luce sus vestido nuevos en el jardín de su hogar, frente a su increíble casa de muñecas.

©@adamarilopez Alaïa quiso enseñar a su mamá a posar para las fotos

A su temprana edad, Alaïa sabe la importancia de los accesorios y lleva con mucho porte un par de gafas triangulares y un mini bolso. Y, claro, ¡las ruedas hay que presumirlas! En su caso, un patín rosado es todo lo que necesita para ir de un lugar a otro con mucho estilo.

Alaïa, una niña talentosa y con muchas habilidades

Adamari López y Toni Costa lo tuvieron claro desde un principio: quería que su hija aprendiera de todo para que le fuera más fácil encontrar su verdadera vocación. Por ello es que la pequeña toma clases de natación, equitación, tenis, ballet, gimnasia y hasta de golf. ¡Y en todas se desempeña como toda una profesional!