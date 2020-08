Jaime Camil comparte los desafíos que enfrentó con su personaje en ‘Las píldoras de mi novio’

Sobre la buena química que tuvo con Sandra Echeverría, el actor de Jane the Virgin destacó su trabajo en pantalla y también compartió las duras jornadas de trabajo, las cuales sobrellevaron gracias a que sus familias los acompañaron durante la filmación. “Es muy buena actriz, es una tipaza, es muy simpática. Ayudó que estábamos grabando en Imanta, Punta Mita, en México, y los dos teníamos a nuestras familias ahí, a nuestras parejas, a nuestros hijos y obviamente, eso hacía que nos sintiéramos súper cómodos”.

©GettyImages Sandra Echeverría y Jaime Camil hacen una pareja espectacular en la pantalla grande

La salud es primero...

Hablando sobre salud mental, Jaime reveló que hasta el momento no ha padecido alguna condición que lo lleve a buscar ayuda profesional. Sin embargo, nos compartió que, tras el desenfrenado éxito de La fea más bella (2006), la versión mexicana de Yo soy Betty, la fea, recurrió a la asesoría de una experta, pues llegó a sentirse abrumado. “Mi carrera fue un antes y después de ese proyecto, la gente me empezaba a reconocer más. Yo no entendía que estaba pasando y fui con una profesional que tenía esta técnica del mindfulness y le dije que ‘es una bendición lo que me esta pasando que me reconozcan’, pero mi vida se estaba volviendo complicada”. Gracias a unas técnicas, Jaime aprendió a lidiar con esas sensaciones y a sobrellevar su condición de actor.

Y así ha sobrellevado la pandemia del COVID-19

Sobre la forma en la que ha llevado la pandemia y la cuarentena en casa, Jaime compartió que es una persona muy hogareña y que no le ha costado tanto trabajo, sin embargo, reconoce que tanto para él, como para su esposa Heidi Balvanera, educar en casa a sus hijos Elena y Jaime fue un reto. “La verdad es que el homeschooling ha sido muy difícil. A los maestros se les debe pagar 500% más de lo que ganan, ¡ha sido muy desafiante!”. En familia, y con las medidas necesarias de distanciamiento social, suelen pasear en su bote, además de acampar en lugares como el Sequoia National Park o el desierto de Utah, actividades que les fascinan a sus hijos.