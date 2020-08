María Celeste Arrarás sobre su salida de Telemundo: ‘No lo tomo como algo que fue contra mí’

Sobre las condiciones en las que se dio su salida, María Celeste comentó que Telemundo respetará el contrato que tenían: “Soy una persona con suerte, todavía me quedaba un contrato bastante largo con Telemundo y la empresa me lo va a honrar, por lo tanto, tengo una seguridad económica que no muchas personas tienen”.

Y a unas horas de haber cambiado su situación laboral, aseguró que las propuestas no han faltado. “A nadie le gusta perder el empleo, a nadie le gusta dejar de hacer lo que a uno le apasiona. Yo sé que vienen cosas buenas, he recibido muchas llamadas sobre nuevos proyectos, los cuales analizaré la próxima semana”.

©@adrianvadim La periodista de origen puertorriqueño compartió que se tomará unos días libre para estar con sus hijos, quienes han sido su más grande apoyo

Anteriormente, María Celeste ya había pasado por una situación similar, y asegura que en esta ocasión, el escenario es distinto, pues los años le han dado la suficiente madurez para entender el proceso. “Esta es la segunda vez que pierdo un empleo, así que yo ya sabía que esto es algo que duele, uno siempre se cuestiona ‘¿qué va a pasar conmigo?’. Peor en esta ocasión, a diferencia de la primera vez, yo tengo la experiencia de los años que me demuestra que estas cosas pasan para que uno crezca y evolucione”.

María Celeste también compartió cómo vivió su primera mañana sin ocupaciones periodísticas, algo que no le sucedía hace años… “Esta mañana cuando me desperté me golpe la realidad de mi nueva normalidad. De que ya no me tengo que levantar a las seis de la mañana para buscar noticias, para la reunión editorial de las mañanas, para preparar historias y reportajes y la vorágine excitante y maravillosa de hacer un show de televisión”.