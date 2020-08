El pacto de amor que Evaluna Montaner se hizo a sí misma años antes de llegar al altar

Evaluna Montaner se encuentra disfrutando de su matrimonio con Camilo Echeverry de la mejor manera y parecen vivir una especie de eterna luna de miel por lo bien que ambos congenian. La pareja se dio el ¡sí, quiero! el pasado 8 de febrero en una romántica ceremonia realizada en Miami, Florida, a la cual asistieron amigos y familiares. Una de los detalles que llamaron mucho la atención alrededor de esta unión religiosa entre los cantantes fue la noticia de que la hija de Ricardo Montaner había decidido llegar “casta y pura” al matrimonio, cumpliendo así una pacto de amor y lealtad a sí misma el cual se juró antes de casarse.

©Custom Evaluna Montaner habla por primera vez sobre la íntima decisión de amor que tomó consigo misma

Y aunque para muchos esta decisión puede ser considerada muy conservadora, la joven venezolana de 22 años habló a detalle sobre este tema durante la emisión del podcast Se regalan dudas y afirmó que no se arrepiente para nada de haber seguido sus principios a pesar de que muchos amigos le decían que era “una mala idea”.

“A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio, la tomé yo y a mí me encantó eso, porque fue una decisión que tomé directamente con Dios. No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue… Gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho porque es fuerte pensar en lo que las personas pueden influir en uno. Esta decisión, para mí, fue una revelación espiritual”, expresó.

©Custom Evaluna y Camilo son una de las jóvenes parejas más queridas del momento

Del mismo modo, Evaluna declaró que Camilo fue muy comprensivo con ella y respetó cabalmente sus deseos en todo momento, ya que durante el tiempo que tuvieron de noviazgo fue una prueba de amor para él que superó de la mejor manera.

“En mi caso Camilo fue el mejor hombre del mundo. ¡Tan bello, pobrecito, tuvo que sufrir! Pero estoy hablando del tema para decir que es muy importante prestarle atención a lo que uno quiere vivir y a lo que uno siente que es el propósito de uno, porque la gente te puede derrumbar el amor para ti”, agregó.