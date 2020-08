Clarissa Molina muestra cada detalle de su departamento en Miami

Clarissa Molina, como muchos presentadores, tuvieron que convertir su casa en un estudio de televisión. Desde su departamento, la ex Nuestra Belleza Latina se conecta vía remota para continuar con su trabajo en El Gordo y la Flaca . Y a su amigo y colega, Raúl de Molina, le dio mucha curiosidad saber en dónde vive, pues día a día se notan unas escaleras detrás de ella que llamaron la atención.

©El Gordo y la Flaca Clarissa Molina dio una probadita de cómo luce su casa cuando publicó que estaba libre de Coronavirus. Ahora mostró lo que hay en su refrigerador

Clarissa vive en un departamento de dos pisos en Miami, y algo que le causó mucha curiosidad a El Gordo fue saber qué había en su refrigerador, en especial porque la joven le cuenta que cuida mucho lo que come. “No tengo nada que no se pueda comer, Rauli”, aseguró ella. Sin embargo, los ojos del presentador se enfocaron en una botella que no cuadraba con la alimentación de Clarissa.

©El Gordo y la Flaca Desde que inició la pandemia, Clarissa Molina posa frente a las escaleras de su casa, desde donde transmite El Gordo y la Flaca

“¡Una botella de champaña! Yo pensé que tú no tomabas”, dijo asombrado Raúl. ”Clarissa toda la vida me ha dicho que ella no toma, que toma agua, y de momento: ¡Sorpresa!”, comentó él. Pero la dominicana tiene sus motivos: “Está cerrada, es para una ocasión especial”, dijo guiñando el ojo. Y cuando le preguntaron por la posible situación, desvió el tema diciendo que ”uno nunca sabe”.

El segundo piso de la casa de Clarissa Molina

La curiosidad de Raúl de Molina y el staff de El Gordo y la Flaca no quedó ahí. Ahora el presentador le pidió que diera un tour por la parte de arriba, esa a donde se dirigían las escaleras que todos sus fans conocen. Ahí se pudo ver la recámara de la ex Reina de Belleza, con una decoración en su mayoría blanca. Clarissa mostró su cama, clóset y baño, completamente alumbrados con luz natural.