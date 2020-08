Irina Baeva empezará trámites para conseguir la nacionalidad mexicana

Irina Baeva se siente inmensamente agradecida con México por haberle abierto las puertas para el crecimiento de su carrera como actriz y también por haber encontrado en Gabriel Soto a la persona con la que está dispuesta a pasar el resto de su vida. Por esos motivos y muchos otros más que explicó la rusa durante una entrevista con el programa Hoy, la protagonista de Vino el amor está considerando seriamente en obtener la nacionalidad mexicana y así concretar uno de sus más grandes anhelos en la actualidad.

©Custom La actriz de origen ruso busca naturalizarse como mexicana

Baeva afirmó que ya ha cumplido con el requisito básico para ir en busca de su naturalización en tierras aztecas al haber vivido en México el tiempo necesario que pide la ley. Aunque aún desconoce los procesos legales para tramitar la ciudadanía, admitió que durante este tiempo de cuarenta se va a dar a la tarea de culminar los detalles requeridos para lograr su cometido.

“Quiero ser mexicana, me encantaría, pero luego esos procesos son trámites legales y hay que chequearlos bien. La verdad es que no sé bien cómo está ese asunto, sé que ya puedo hacer el trámite porque tienen que pasar ciertos años de que te dan residencia permanente, que es la que tengo, pero no me ha dado tiempo de ver nada”, expresó Irina.

Durante esa charla, la intérprete de telenovelas expuso los innumerables motivos que tiene para amar a México, país que ocupa un lugar especial en su corazón por los grandes logros que ha obtenido tanto a nivel profesional como personal.