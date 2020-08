¿Myrka Dellanos también dejará la conducción de ‘Al Rojo Vivo’?

Parece que dentro de poco podría haber más cambios en Al Rojo Vivo. Luego del inesperado anuncio de la salida de María Celeste Arrarás del programa de Telemundo, Myrka Dellanos ha dejado ver que dentro de poco ella también podría dejar el noticiario. La periodista usó sus redes sociales para dedicarle un mensaje de despedida a su amiga y compañera por más de 20 años y reveló que en breve terminaría su tiempo en Al Rojo Vivo, sin especificar cuando será su último día.

©@myrkadellanos Myrka Dellanos expresó su sentir ante la inesperada partida de María Celeste Arrarás

En su cuenta de Instagram, Myrka compartió una fotografía de ambas y le dedicó las siguientes palabras a su compañera. “Querida Mari: Estamos viviendo en momentos sin precedentes en este mundo y ha sido un verdadero honor y placer compartir la pantalla contigo una vez más durante estos últimos meses para informarle al público sobre los momentos difíciles en los que estamos viviendo. ¡Ha sido un momento histórico y único!”, escribió la comunicadora de raíces cubanas.

©@myrkadellanos Con esta fotografía, Myrka se despidió de su compañera y le deseó lo mejor

En su mensaje, Dellanos le agradeció a María Celeste por darle la oportunidad de trabajar juntas en los últimos meses, además de hacerle saber que ella también se iría pronto del show. “Te doy gracias por la oportunidad de presentar el programa juntas y me da tristeza al pensar que no estaremos haciéndolo en los próximos días que estaré en el programa. Mi tiempo en Al Rojo Vivo también llega a su fin muy pronto y me alegra poder estar a tu lado en este momento”.