Chiquis Rivera en su faceta más tierna junto a la hija de Lorenzo Méndez

“Estoy positiva de anticuerpos y negativa de COVID-19”, afirmó la hija de Jenni Rivera en un video publicado en sus redes sociales. “Hubo unos días en donde me sentía muy mal. Algo que no le deseo a nadie. Sentirse confundida, que no vas a volver a ser normal”, aseguró.

