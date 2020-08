Baby Ford, el bebé de Pamela Silva, festeja el cumpleaños de su tía

Tanto Paloma como la señora Rosario han sido un gran apoyo en los últimos meses para Pamela Silva, quien en abril pasado dio a luz a su primer hijo. En El Break de las 7 con Alejandra Espinoza, la periodista de origen peruano contó que, por la pandemia, su hermana había volado de Nueva York a Miami y que se estaba quedando con ella, y que gracias a ello, había manos de sobra en casa para asistirla en la recta final de su embarazo, así como en los primeros días de Ford. De igual forma, la mamá de Pamela ha estado presente y ha ayudado a su hija en todo lo necesario con el bebé, sobre todo ahora que ya regresó a Primer Impacto.

“Mi hermana me dice que el bebé va a pensar que se llama ‘I love you, te amo’”, dijo Pamela sobre los cariños que a toda hora le hace a su hijo. También reveló que Paloma ha sido fundamental en los últimos meses. “Mi hermana que es más jovencita que yo, es espectacular con los niños. Me ha ayudado a mantener todo en orden. Ella me ha ayudado muchísimo. El coronavirus, de una manera u otra, le veo el lado positivo, y ha sido para mí, tener a mi madre y a mi hermana disponibles. Eso ha marcado la diferencia”.