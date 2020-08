Thalía muestra los efectos de la tormenta ‘Isaías’ en su mansión: ‘¡Todo voló, árboles, cosas y basuras!’

El paso del huracán Isaías por Puerto Rico y Las Bahamas dejó severos daños. A su llegada a Estados Unidos afectó algunos estados como Florida y las Carolinas con sus fuertes ráfagas de viento y fuertes tormentas. Poco a poco, el huracán se ha ido degradando a tormenta toropical, sin embargo, los vientos se han sentido en Washington, Connecticut, Filadelfia y Nueva York. Thalía , quien vive en el estado de Connecticut, compartió con sus seguidores cómo vivió el paso de la tormenta en su hogar, donde reside con su esposo, Tommy Mottola , y sus dos hijos, Sabrina y Matthew Alejandro .

©@thalia La cantante lleva muy poco viviendo en su nuevo hogar, ubicado en el área triestatal que comprende los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 16 millones de followers, la intérprete de No me acuerdo, compartió algunos videos de su patio, el cual tenía hojas y ramas que dejó la tormenta a su paso. También compartió unas imágenes de su piscina, la cual tenía algo de basura, como consecuencia del pasó del fenómeno meteorológico. Por fortuna, Thalía no reportó más daños que lamentar en su lujosa mansión y solo bastará con una limpieza profunda en su patio para que todo vuelva a la normalidad.

Loading the player...

“Este huracán, este huracán ha llegado… ¡Ha llegado un huracán!”, dijo la cantante en uno de sus videos. “¡Todo voló! Voló todo, árboles, cosas y basuras… ¡aaah!”. La artista detalló a sus fans que después de hacer ejercicio y de pasar todo el día con un cielo tan nublado y con un clima tan frío, tenía ganas de un platillo típico de su país.