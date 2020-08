Raúl de Molina, preocupado por la salud de Clarissa Molina por una secuela de Coronavirus

Aunque Clarissa Molina está libre de COVID-19, Raúl de Molina, su amigo y compañero de El Gordo y la Flaca, aún está preocupado por ella. Siempre al pendiente de la ex Nuestra Belleza Latina, el periodista le preguntó al aire cómo se sintió el fin de semana. Ella, tan sonriente como es costumbre, aseguró que estaba muy bien, pero que el Coronavirus había dejado una secuela en su salud.

©@clarissamolina Clarissa Molina anunció este fin de semana que estaba libre de Coronavirus

“¿Cómo pasaste el fin de semana sin Coronavirus?”, preguntó Raúl desde el estudio de Univision. ”¿Tienes algún síntoma, se te quitó todo? Mucha gente quiere saber por completo si estás 100% bien u 80% bien”, agregó El Gordo.

Desde su hogar, Clarissa respondió a las dudas de su amigo y el público, asegurando que está 100% bien. Sin embargo, aseguro que quedó una secuela que nota a la hora de hacer ejercicio. “A veces me falta un poquito la respiración”, dijo sin preocuparse, pues a pesar de ello se siente muy bien.

©@clarissamolina Clarissa Molina pasó varios días en casa recuperándose del virus

“Mi doctora me dice que es normal. No hay de qué preocuparse, son cositas, secuelas que te quedan al final”, aseguró. Eso sí, no piensa bajar la guardia a pesar de haber estado en cama por varios días. ”Hay que cuidarse mucho porque se puede recaer”, explicó para los televidentes.

Raúl de Molina, al pendiente de su amiga

Al escuchar esto, Raúl se quedó un poco más tranquilo, ya que según dijo, muchas personas que superan la enfermedad, continúan con los síntomas y muchas más que se vuelven a contagiar. “Hay gente que le dio Coronavirus en febrero y todavía tienen problemas. Qué bueno que tú no”, agregó de corazón.